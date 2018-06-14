Владимир Путин примет участие в церемонии открытия ЧМ-2018

14 июня на стадионе "Лужники" Владимир Путин примет участие в торжественной церемонии открытия чемпионата мира-2018 и посмотрит стартовый матч турнира между командами России и Саудовской Аравии, информирует пресс-служба президента России.

Планируется, что церемонию также посетят другие главы государств и правительств, в частности Президент Республики Абхазия, Президент Азербайджанской Республики, Премьер-министр Республики Армения, Президент Республики Беларусь, Президент Многонационального Государства Боливия, Президент Республики Казахстан, Президент Киргизской Республики, Председатель Президиума Верховного народного собрания КНДР, Председатель Совета министров Ливанской Республики, Президент Республики Молдова, Президент Республики Панама, избранный Президент Республики Парагвай, Президент Республики Руанда, Наследный принц Королевства Саудовская Аравия, Президент Республики Таджикистан, Президент Республики Узбекистан, Президент Республики Южная Осетия.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Россия сыграет в группе А с командами Саудовской Аравии (14 июня, Москва, "Лужники"), Египта(19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).

Россия – Саудовская Аравия: прямая онлайн-трансляция матча – 14 июня 2018 в 18.00

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