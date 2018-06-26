Владимир Путин поручил правительству заняться вопросом наследия чемпионата мира

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ заняться вопросом наследия чемпионата мира-2018. Как отмечается в поручении, опубликованном на сайте Кремля, руководители регионов, где проходят матчи чемпионата мира, должны обеспечить эффективное использование инфраструктуры ЧМ-2018.

В частности, на базе объектов должны быть обеспечены все условия для занятий физической культурой и массовым спортом. Также на объектах необходимо проводить крупные спортивные мероприятия, в том числе по футболу. Кроме того, предусматривается использование стадионов в качестве тренировочных баз для российских футбольных команд.

"Правительству Российской Федерации совместно с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации, на территориях которых проводятся матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, и при участии Общероссийской общественной организации "Российский футбольный союз" реализовать с учетом ранее данных поручений меры, направленные на эффективное использование наследия чемпионата мира по футболу 2018 года", - говорится в поручениях.

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