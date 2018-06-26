Владимир Путин поручил обеспечить эффективное использование инфраструктуры ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с руководителями регионов, на территориях которых проводятся матчи ЧМ-2018, обеспечить эффективное использование наследия чемпионата для организации и проведения крупных спортивных соревнований и мероприятий. Соответствующий пункт содержится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам "Прямой линии" от 7 июня.

"Правительству Российской Федерации совместно с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации, на территориях которых проводятся матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, и при участии Общероссийской общественной организации "Российский футбольный союз" реализовать с учетом ранее данных поручений меры, направленные на эффективное использование наследия чемпионата мира по футболу 2018 года", - говорится в поручениях.

Отмечается, что на базе объектов ЧМ-2018 должна быть выстроена инфраструктуры для занятий физической культурой и массовым спортом, на объектах необходимо также проводить крупные спортивные мероприятия, в том числе по футболу. Кроме того, предусматривается использование стадионов в качестве тренировочных баз для российских футбольных команд.