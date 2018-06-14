Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников ЧМ-2018.

Дорогие друзья!



Приветствую всех гостей легендарного московского стадиона "Лужники", всех, кто собрался в многочисленных фан-зонах чемпионата мира FIFA, кто видит нас на телеэкранах или в интернете.



Поздравляю вас – всю большую, многонациональную, дружную мировую футбольную семью – с началом главного турнира планеты!



Это грандиозное спортивное событие впервые проходит в России, и мы искренне рады этому. В нашей стране футбол не просто самый массовый вид спорта. Футбол у нас по-настоящему любят. И эта любовь, что называется, с первого взгляда, с первого официального матча, который состоялся в России в 1897 году.



Мы ответственно готовились провести у себя это грандиозное мероприятие и сделали всё для того, чтобы болельщики, спортсмены, специалисты могли полностью погрузиться в атмосферу великолепного праздника футбола и, конечно, получили удовольствие от пребывания в России: открытой, гостеприимной, радушной, обрели здесь новых друзей, новых единомышленников.



Давайте вдумаемся: нас – преданных поклонников футбола – без всякого преувеличения, миллиарды людей на планете. И где бы мы ни жили, каким бы традициям ни следовали, нас всех любовь к футболу объединяет в одну команду, единую своей любовью к этой зрелищной, яркой, бескомпромиссной игре. И потому все члены этой команды хорошо понимают и чувствуют друг друга.



В этом единстве, над которым не властны ни различия в языках, ни в идеологии, ни в вере, и заключается великая сила футбола, спорта в целом, сила его гуманистических начал.



Наша задача – сберечь эту силу, это единство для будущих поколений во имя развития спорта и укрепления мира и взаимопонимания между народами.



Желаю всем командам успеха, а болельщикам – незабываемых впечатлений.



Добро пожаловать в Россию!, - сказал Путин на церемонии открытия турнира.

Первый матч турнира пройдет сегодня в московских "Лужниках" между сборными России и Саудовской Аравии. Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

Россия – Саудовская Аравия: прямая онлайн-трансляция матча – 14 июня 2018 в 18.00 по московскому времени

Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи