Владимир Путин: "Отставание при подготовке к ЧМ-2018 есть, расслабляться нельзя"

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что отставание при подготовке объектов к чемпионату мира, который пройдет в России в 2018 году, есть. По словам главы государства, расслабляться нельзя.

– Отставание по графику программ подготовки к мировому первенству недопустимы. Мы сейчас с коллегами смотрели макеты... в целом, вполне удовлетворительное, – приводит "Р-Спорт" слова Путина. – Но отставание некоторое все-таки есть, они не носят критичного характера, ничего такого страшного нет, но, как всегда, я уже об этом не раз говорил... на заключительном этапе сложней всего решаются задачи, на это нужно обратить особое внимание.

Как раз на заключительном этапе кажется, что все и так уже сделано, мы и так уже все успели. Если точка не поставлена, значит, еще не сделали, еще не успели. А если вот так вот расслабиться, то и не доделаем до конца. Нужно самым внимательным образом следить за каждым этапом работ, каждый день.

Напомним, что чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.