Владимир Путин: "Отбитый Акинфеевым пенальти станет легендой нашего и мирового футбола"

Президент РФ Владимир Путин считает, что отраженный вратарем сборной России Игорем Акинфеевым пенальти на чемпионате мира войдет в историю мирового футбола.

В 1/8 финала Россия победила Испанию в серии послематчевых пенальти, а Акинфеев отразил два одиннадцатиметровых удара.

Капитану команды Акинфееву сегодня была вручена государственная награда – орден Почета.

- Он не раз спасал ситуацию на поле, порой сам определял исход матчей. Момент, когда и как отбил последний пенальти, думаю, что станет легендой нашего и мирового футбола, - цитирует "РИА Новости" Путина.

Путин также отметил успехи еще одного награжденного орденом Почета - защитника Сергея Игнашевича, который со 127 матчами за национальную команду является рекордсменом в истории сборной России.