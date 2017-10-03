Владимир Путин: "Необходимо максимальное количество дешевых билетов на ЧМ-2018"

Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость добиться максимального количества недорогих билетов на чемпионат мира-2018. По словам главы государства, этот вопрос нужно решать опираясь на опыт проведения Кубка конфедераций.

– Нужно еще раз посмотреть на такой аспект, как доступность билетов, постараться сделать все, чтобы количество недорогих билетов было максимально возможным, – приводит "Р-Спорт" слова Путина. – Этот вопрос нужно решать в тесном сотрудничестве с ФИФА и опираясь на опыт Кубка конфедераций.

Напомним, что чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.