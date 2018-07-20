Владимир Путин: "Не нужно относиться к проекту ЧМ-2018 будто мы что-то завершили и все"

Владимир Путин подвел итог совместного заседания Совета при президенте РФ по развитии физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета "Россия-2018", которое состоялось в пятницу в Калининграде.

- В завершение хотел бы сказать, что у нас этот проект получился (чемпионат мира по футболу 2018 года. - Прим. "СЭ"), - сказал Путин. - Не будем относиться к нему так, будто мы что-то завершили и все. Будем относиться, как что-то начали, и начали масштабно, по-новому. Есть опыт и необходимость действовать в таком же духе в длительной перспективе.

- Что касается футбола, то у нас в ближайшее время намечаются серьезные соревнования, - отметив Путин, напомнив, что сборную России ждут Лига наций и отбор к чемпионату Европы 2020 года, - отметил Президент РФ.

- Нам есть, чем заниматься по футболу. По итогам сегодняшнего совещания подготовим соответствующий перечень поручений, - сказал Путин.

Матчи чемпионата мира проходили с 14 июня по 15 июля этого года на 12 стадионах в 11 городах России. (Илья АНДРЕЕВ)