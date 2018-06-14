Владимир Путин: "Не могу пожелать удачи сборной Саудовской Аравии в матче с Россией"

Президент РФ Владимир Путин пошутил, что не может пожелать удачи сборной Саудовской Аравии, которая встретится с россиянами в стартовом матче чемпионата мира.

Российский лидер принял наследного принца королевства Мухаммеда Бен Сальмана Аль Сауда в Кремле.

- Вы знаете, как мы тепло к вам относимся, но, думаю, вы поймете меня: я не могу пожелать успеха сегодня вашей команде, - цитирует "Р-Спорт" Путина. - Победит сильнейшая команда, мы выступаем за честный, открытый, красивый спорт. В любом случае будем вместе с вами любоваться мастерством и игрой наших спортсменов.

Россия – Саудовская Аравия: прямая онлайн-трансляция матча – 14 июня 2018 в 18.00 по московскому времени

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