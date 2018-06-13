Владимир Путин: "Наша страна готова принять у себя чемпионат мира ФИФА"

Президент РФ Владимир Путин накануне открытия чемпионата мира по футболу-2018 заявил, что Россия готова принять чемпионат, обеспечить для всех болельщиков максимум комфорта и самые позитивные эмоции. Об этом глава государства сказал на Конгрессе ФИФА в среду в Москве.

- Наша страна готова принять у себя чемпионат мира ФИФА, обеспечить всем, кто приедет в Россию, максимум комфорта и самые позитивные эмоции, - цитирует Путина kremlin.ru. - Наша цель, чтобы все наши гости – от звёзд футбола до простого болельщика – почувствовали радушие и доброжелательность нашего народа, прониклись самобытной, многонациональной культурой и уникальной природой России и захотели бы вернуться к нам вновь.

Позвольте пожелать делегатам конгресса продуктивной и успешной работы. Ждём всех вас завтра на матче открытия 21-го чемпионата мира ФИФА.

Мы искренне рады всех вас видеть! Добро пожаловать в Россию!