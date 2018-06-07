Владимир Путин: "Надеюсь, провокаций со стороны Украины во время чемпионата мира не будет"

Российский писатель Захар Прилепин в ходе "Прямой линии" с Президентом России Владимиром Путиным выразил опасения по поводу того, как Украина может воспользоваться тем, что российская сторона будет занята проведением ЧМ-2018. По его словам, во время турнира могут случиться провокации.

– У нас есть ощущение, что Украина может воспользоваться чемпионатом мира в России, чтобы начать активное наступление в Донбассе. Что можете сказать по этой ситуации?

– Я все же очень надеюсь, что провокаций со стороны Украины во время чемпионата мира не будет. Если это случится, то уверен, что это негативно повлияет на украинскую государственность, – ответил Путин.