Владимир Путин: "На чемпионате мира победят организаторы"

‪Президент Российской Федерации Владимир Путин во время пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме подчеркнул, что для страны важно сделать из чемпионата мира-2018 праздник.‬ Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля.

- ‪Кто победит на чемпионате мира?‬

- ‪Победят организаторы, которые на должном уровне организуют этот праздник. Мне бы очень хотелось, чтобы это был именно праздник для всех, кто любит спорт. Мы сделаем все, чтобы и болельщики, и специалисты, и игроки чувствовали себя как дома.‬ (Гоша ЧЕРНОВ)

Как попасть на чемпионат мира по футболу