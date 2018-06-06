03:09 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Владимир Путин: "К сожалению, наша сборная за последнее время больших результатов не показывала"


Президент России Владимир Путин поделился своими ожиданиями от выступления российской сборной на чемпионате мира. Путин отметил, что болельщики рассчитывают на интересный и красивый футбол со стороны российских футболистов.

- Я должен констатировать, это факт: к сожалению, наша сборная за последнее время больших результатов не показывала, - цитирует "Международное радио Китая" Путина. - Но мы очень рассчитываем, все болельщики и все любители футбола России рассчитываем, что сборная будет играть достойно, покажет современный, интересный, красивый футбол и будет бороться до конца. 

Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи //
Как попасть на чемпионат мира-2018: где купить билеты

Дополнительная информация

http://russian.cri.cn/news/homeList/380/20180606/140787.html

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!