Владимир Путин: "К сожалению, наша сборная за последнее время больших результатов не показывала"

Президент России Владимир Путин поделился своими ожиданиями от выступления российской сборной на чемпионате мира. Путин отметил, что болельщики рассчитывают на интересный и красивый футбол со стороны российских футболистов.

- Я должен констатировать, это факт: к сожалению, наша сборная за последнее время больших результатов не показывала, - цитирует "Международное радио Китая" Путина. - Но мы очень рассчитываем, все болельщики и все любители футбола России рассчитываем, что сборная будет играть достойно, покажет современный, интересный, красивый футбол и будет бороться до конца.

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