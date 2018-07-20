Владимир Путин: "ЧМ-2018 стал самым масштабным мероприятием, он готовился 8 лет"

Президент России Владимир Путин заявил, что чемпионат мира-2018 стал масштабным событием, он готовился восемь лет и потребовал серьезных вложений.

- Чемпионат для России стал самым масштабным международным спортивным событием, - отметил Путин на заседании Госсовета по физической культуре и спорту. - Он готовился восемь лет, потребовал серьезных вложений, усилий сотен тысяч людей. Как обещали, мы организовали его на максимально высоком уровне. И успех турнира - теперь объективный признанный факт.

Отдельные слова - регионам, где прошли игры, и их губернаторам слова благодарности, всему Оргкомитету-2018. И, конечно, нашим замечательным волонтерам.