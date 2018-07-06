Владимир Путин: "Чемпионат мира даст положительный импульс развитию спорта в России"

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил руководство ФИФА за то, что организация выбрала Россию страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу 2018 года. По его мнению, этот турнир придает импульс развитию спорта в стране.

– Есть еще одна составляющая этого первенства, как и любого первенства мира по футболу: это невероятный положительный импульс в развитие спорта вообще и футбола в частности, – цитирует "Р-Спорт" Путина. – В нашей стране, как вы видите, любят футбол.

Мы приложили много усилий и вложили немало средств в строительство инфраструктуры для развития футбола. Я уверен, что в свое время выбор России как страны, которая организует этот чемпионат мира, был очень правильным, мы за это очень благодарны руководству ФИФА, всем, кто голосовал за нашу страну. Для нас это не просто развитие футбола, для нас это развитие массовых видов спорта.

Также Путин отметил, что проведение мирового первенства способствует привлечению внимания молодежи к ценностям спорта и физической культуры, "с тем, чтобы они не занимались тем, что их разрушает, а наоборот, совершенствовали себя физически и духовно".

Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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