13:17 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Владимир Путин: "Будем рассчитывать, что сборная России на чемпионате мира выстрелит"


Президент РФ Владимир Путин надеется, что сборная России удачно выступит на домашнем чемпионате мира. По его словам, даже не самые успешные товарищеские матчи не должны вселять пессимизм.

– Пусть наша сборная не демонстрирует в последнее время хороших результатов, но есть огромное количество поклонников футбола. Это миллионы людей, – подчеркнул Путин во время "Прямой линии". – Кстати, я помню свой диалог с тренером сборной по дзюдо. В преддверии Олимпиады в Лондоне они довольно средне выступили на чемпионате Европы. Мне тогда Гамба сказал: "Главный старт у нас – Олимпийские игры". Он был прав. Наша команда выступила тогда с таким результатом, с каким никто раньше не выступал, даже Япония, за всю историю Олимпиад. Будем рассчитывать, что и сборная по футболу на предстоящем чемпионате мира выстрелит и покажет свои лучшие качества.

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: перед чемпионатом мира
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