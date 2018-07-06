Владимир Путин: "Болельщики своими глазами видят, как радушно их принимают в России"

Президент РФ Владимир Путин считает, что проведение чемпионата мира позволило иностранцам познакомиться с гостеприимством страны. Он отметил, что местные жители стараются сделать все, чтобы иностранцы почувствовали себя в России, как дома.

– Десятки тысяч людей приехали в Россию из разных уголков мира – именно десятки тысяч, – цитирует "Р-Спорт" Путина. – Они и создают эту замечательную праздничную атмосферу в России. И, конечно, они сами своими глазами видят, как радушно их здесь принимают, как рады граждане нашей страны – и любители спорта, и даже далекие от футбола, рады тому, что столько людей приехало в Россию с этими добрыми намерениями.

Люди увидели, что Россия – это гостеприимная страна, доброжелательно настроенная к тем, кто к нам приезжает.

Фанаты во многих странах ведут себя по-разному, но наши любители футбола воспринимают тех, кто приехал к нам поболеть за свои команды, как друзей, как людей из большой, широкой футбольной семьи, и стараются сделать все, чтобы наши гости почувствовали себя – как мы неоднократно говорили – в России, как дома. Познакомились с нашей культурой, традициями, причем традициями разных народов России, поскольку матчи футбольного первенства проходят в разных городах и в разных регионах Российской Федерации.

Кроме того, глава государства выразил уверенность в том, что большинство гостей чемпионата мира увезут с собой хорошие воспоминания о России и неоднократно вернутся в страну.

Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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