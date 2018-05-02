Владимир Путин 3 мая в Сочи обсудит подготовку к чемпионату мира

Президент РФ Владимир Путин проведет 3 мая в Сочи заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Организационный комитет "Россия-2018", информирует пресс-служба Кремля.

Президент посетит Центр выдачи паспортов болельщиков и ознакомится с проведенной реконструкцией стадиона "Фишт", который примет ряд матчей чемпионата мира. Также запланирована встреча Путина с президентом Международной федерации футбола Джанни Инфантино.

"Предметом обсуждения станет готовность стадионов и других инфраструктурных объектов к мировому чемпионату, - отмечается в сообщении. - Планируется также обсудить вопросы транспортного, медицинского и информационного обеспечения футбольного турнира".