Владимир Пресняков-старший: "Лучшим игроком турнира станет Мбаппе. Он как Пеле"

Заслуженный артист России, известный болельщик "Спартака" Владимир Пресняков-старший поделился своим мнением о финале чемпионата мира, в котором сойдутся сборные Хорватии и Франции. Игра начнется сегодня в Лужниках в 18.00 по Москве.

- Яркий ожидаете финал?

- На этом чемпионате мира ярких игр особо и не припомню. Как ни в каком. Такие игры были раньше. Сейчас люди при угловых занимаются реслингом, всякой вольной борьбой. Скоро видно это будет разрешено, и судьи перестанут обращать внимание. Игра предстоит осторожная - прежде всего не пропустить и постараться забить.

- Франция фаворит?

- Думаю, да. Лучший игрок чемпионата сегодня будет определен и, видимо им станет француз. Если только не выиграет Хорватия, такое может быть. Тогда это будет Модрич.

- А у Франции кого вы отметили?

- Мбаппе. Уж больно он обращает на себя внимание. Такой юниор, как в 1958 году Пеле, по-моему, лет 17 или 18 ему тогда было. Все сразу подумали: "появился новый король". Вот Мбаппе может быть сейчас такой. (Арман МКРТЧЯН)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)