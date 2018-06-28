Владимир Петкович: "Выход в плей-офф был минимальной целью для Швейцарии"

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович остался доволен выходом команды в 1/8 финала ЧМ-2018. В заключительном матче группового турнира швейцарцы сыграли вничью с Коста-Рикой (2:2).

– Выход в плей-офф был минимальной целью, которую мы ставили перед собой, – цитирует AFP Петковича. – Теперь можем сосредоточиться на изучении Швеции. Против Коста-Рики мы хотели сыграть максимально сильно. Жаль, что Шер и Лихтштайнер пропустят следующий матч из-за желтых карточек. Но у нас в команде 23 игрока, и я могу доверять всем им. Уверен, что все выложатся на 120 процентов.

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