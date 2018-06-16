Владимир Петкович: "Сопротивляться Неймару весь матч очень сложно"

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович отметил, что его команде будет непросто сдержать капитана сборной Бразилии Неймара в матче группового турнира чемпионата мира-2018. Игра состоится 17 июня в Самаре.

- Конечно, Неймар – особый игрок. Сопротивляться ему в течение всего матча очень сложно. Наряду с Криштиану Роналду он является сильнейшим игроком мира. Нам надо настраиваться, как сыграть с такими индивидуально сильными футболистами, - цитирует "Р-Спорт" Петковича. - Мы не будем довольствоваться только выходом в плей-офф на этом чемпионате мира. Что касается нашего игрового стиля, то мы стараемся создать организованный хаос и провоцировать соперника, если можно так сказать. Но мы не хотим раскрывать наш тактический план на матч с Бразилией. Мы знаем, как атаковать бразильцев. При этом мы будем не только атаковать весь матч.

Бразилия - Швейцария: чемпионат мира по футболу, 17 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское)