Владимир Петкович: "Швейцария не будет в Португалии играть на ничью"

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович отметил, что его команда будет играть на победу в матче отборочного турнира ЧМ-2018 с Португалией. Швейцарцы в группе опережают португальцев на три очка, но имеют худшую разницу мячей.

– Мы не умеем играть на ничью, – цитирует A Bola Петковича. – Хоть и будем играть в Португалии, попробуем победить. Персонально против Криштиану Роналду тоже действовать не будем. Он отличный игрок, но Португалия стала чемпионом Европы не только из-за одного футболиста. Мы будем противостоять фавориту.