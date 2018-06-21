Владимир Петкович: "Сейчас сербы на ходу, надо максимально подстроиться под них"

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович – о предстоящей встрече с Сербией на ЧМ-2018.

О СМЕНЕ ЧАСОВЫХ ПОЯСОВ

- Лучше на это не жаловаться. Жалуются лишь те, кто проиграл. Мы победим и докажем, что можем превзойти любого оппонента.

О СОСТАВЕ

- Ясности по составу пока нет. Пока не могу сказать, будут ли какие-то замены по сравнению с матчем против Бразилии. На последней тренировке у Бехрами были некоторые проблемы со здоровьем, он работал по индивидуальной программе, но находится в обойме.

О ФАВОРИТАХ

- Я не знаю, фавориты ли мы в игре с Сербией. Фавориты выявляются на футбольном поле. При этом мы должны уважать наших оппонентов, ведь в их составе есть индивидуально сильные игроки. Наш футбол отличается от игры других команд, и мы будем сохранять свой ритм в течение всех 90 минут.

О СОПЕРНИКЕ

- Чтобы выиграть, надо максимально подстроиться под противника. Сербы сейчас на ходу и хорошо играют. В пятницу они выставят качественный состав, и мы увидим результат подготовки соперника. Пока мы с командой не настолько детально анализировали игру сербов, хотя некоторые моменты в их игре нами отмечены.

Матч Сербия – Швейцария состоится 22 мая в Калининграде и начнется в 21.00 по Москве.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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