Владимир Петкович: "Сборная Швейцарии развивает психологию победителей"

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович прокомментировал победу своей команды над Сербией в матче второго тура чемпионата мира. Швейцарцы выиграли со счетом 2:1, а победный гол забил Джердан Шачири на 90-й минуте.



- Думаю, не многие верили в перерыве матча, что мы сможем переломить ход встречи. Вообще, мы развиваем психологию победителей, даже когда проигрываем, то пытаемся переломить ход матча, - цитирует ТАСС Петковича. - И предыдущая игра с Бразилией это тоже подтвердила.

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