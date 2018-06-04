Владимир Петкович: "Ничья с Испанией очень важна"

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович остался доволен ничьей в товарищеском матче с Испанией (1:1). Он подчеркнул, что швейцарцы еще могут прогрессировать.

– Я доволен результатом, но не всеми 90 минутами игры, – цитирует AFP Петковича. – Видно, что мы еще можем прибавить. Особенно в быстрых атаках. Все-таки отставали в скорости игры и концентрации. Испанцы сильны, поэтому контролировать игру не получалось, но мы действовали очень компактно, создавали моменты, что непросто для такого соперника. Ничья с Испанией очень важна.