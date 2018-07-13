Владимир Паников: "Готовили сборную, чтобы сыграла выше своих возможностей"

Помощник главного тренера сборной России Станислава Черчесова Владимир Паников, отвечающий за физическую подготовку игроков, в интервью "СЭ" раскрыл детали подготовки к домашнему чемпионату мира, на котором команда дошла до 1/4 финала, где проиграла Хорватии (2:2, пенальти – 3:4). Также специалист объяснил, с чем были связаны неудачные результаты товарищеских матчей с Австрией (0:1) и Турцией (1:1) перед началом турнира.

– Ребята сыграли выше своих возможностей?

– Такая цель и стояла, мы готовили к этому игроков. На протяжении двух лет проводили анализ и видели, что по уровню интенсивности и насыщенности борьбы международные матчи всегда выше любой игры чемпионата России. И нам всегда не хватало времени что-то изменить перед контрольными матчами сборной. Успевали только восстановить, как-то настроить, провести тактическую установку. А физической работы практически не было. Исключения: работа перед Кубком конфедераций и сейчас перед чемпионатом мира.

– Знаменитую подготовку голландца Верхейена в 2008-м тоже использовали?

– Да, нам предоставили материалы обо всех тренировках 2008 года, также внимательно изучили всю работу на чемпионате мира в Бразилии. Лично я просмотрел доступный видеоматериал по функциональной и силовой подготовке сборной Франции. Тоже оттуда почерпнули. А еще использовали опыт, полученный в "Динамо", когда за август нам нужно было сыграть 10 матчей, в том числе две встречи на Кипре, где жара была за 40 градусов. Да еще и порой играли вдесятером. Основой стала работа на Кубке конфедераций, но она само собой корректировалась, ведь результат нас не устроил.

– Что конкретно почерпнули у Верхейена?

– В подготовке подразумевалось несколько "жестких работ". Ребята знают о чем речь. Она бывает без мяча, но у нас была с мячом. В том году успели сделать один раз, в этом два. В том числе перед матчем с Австрией.

– Отсюда такая невзрачная игра?

– Начали неплохо, великолепно провели 30 минут. А потом сдулись, тем более очень душно было. Но! Мы сравнили цифры (играли матч с GPS-датчиками) с показателями прошлогодней игры против Венгрии, когда выиграли 3:0. Так вот с австрийцами провели матч интенсивнее. И это нас успокоило, даже несмотря на поражение. Неудача – это всегда морально тяжело, но мы понимали, что на правильном пути. Против Турции в Москве команды хватило уже на 60 минут. То есть все шло по плану.

– Потоки критики со всех сторон в это время не мешали?

– Если ты хочешь работать тренером сборной, то должен понимать, что внимание к тебе всегда будет выше, чем в клубе. И критика огульная бывает, и наоборот сверхвосхищение, как сейчас. Но все поздравляют, а мы очень расстроены. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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