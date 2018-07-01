Владимир Мунтян: "Верю, что России удастся обыграть Испанию".

Бывший полузащитник киевского "Динамо" и сборной СССР Владимир Мунтян - о матче 1/8 финала ЧМ-2018 Испания - Россия.

- Главное - играть в свою игру спокойно, без нервов, не обращать внимание на их титулы. Как правило, такие матчи красивыми не бывают, на таком форуме нужно отрабатывать из последних сил, - цитирует эксперта ТАСС. - Если российские футболисты так отнесутся к этому матчу, то все будет в порядке. Сегодняшние испанцы далеки от своей лучшей формы, с ними можно играть, тем более дома, при поддержке болельщиков. Я все-таки верю, что удастся обыграть испанцев.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.