Владимир Маркин: "Пусть агрессивные британские фанаты учат историю России. Сразу отпадет желание приезжать с недобрыми намерениями"

Председатель комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин назвал провокацией публикацию британского таблоида Daily Star, в которой неназванный местный болельщик анонсировал масштабные беспорядки на территории Российской Федерации во время чемпионата мира-2018. Специалист порекомендовал агрессивным болельщикам "хотя бы бегло изучить историю России", чтобы понять, что не стоит злить россиян.

– Могу назвать эту публикацию вбросом. Все подобные действия британских СМИ – это политический заказ с целью накалить обстановку и попытаться отпугнуть от чемпионата мира как можно больше болельщиков, – отметил Маркин. – Насколько я понимаю, публикация говорит о масштабных провокациях, а анонимный болельщик называет это "третьей мировой войной". И если представить, что под этими словами анонимного фаната есть реальная основа, то рекомендую всем агрессивно настроенным гражданам других государств хотя бы бегло ознакомиться с историей России. Тогда у них отпадет желание приезжать в нашу страну с недобрыми намерениями. Таких "агрессоров" мы много раз встречали и столько же раз провожали. Только входили они к нам бравыми молодцами, а убегали, если повезло, с поникшей головой и со слезами на глазах, успев до этого потрудиться на стройках народного хозяйства. Кстати, многие такие объекты мы можем показать нашим недобро настроенным гостям на экскурсиях, в том числе, музеи великих побед и подвигов нашего народа.

– Как сделать так, чтобы такие "гости" не попали на территорию России?

– Россия обменивается со всеми странами списками, в которых перечислены люди, склонные к агрессии – на трибунах, около стадиона или в других местах. Поэтому все будет жестко контролироваться органами и неблагонадежные британские фанаты просто не получат Fan ID – паспорта болельщиков, а без них, как вы знаете, нельзя приобрести билет. Соответственно, такие персонажи не смогут попасть на стадионы чемпионата мира. (Андрей СИЗЯКИН)

Александр Мейтин: "Публикация Daily Star - информационный вброс с целью накалить обстановку перед ЧМ" //

Глава отдела безопасности РФС: "У английских фанатов не получится устроить массовые беспорядки на ЧМ в России"