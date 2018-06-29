Владимир Колокольцев: "Система идентификации болельщиков помогла оперативно задерживать нарушителей во время ЧМ-2018"

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев - об использовании системы идентификации болельщиков во время чемпионата мира-2018.

- Уверен, что вы успели оценить преимущества системы идентификации болельщиков. С ее помощью стало возможно оперативно устанавливать и задерживать лиц, совершивших противоправные деяния на стадионах, контролировать их передвижения между городами. Указанная система позволила ограничить доступ правонарушителям из многих стран на матчи главного футбольного турнира, - цитирует министра ТАСС. - Офицеры связи и споттеры при взаимодействии с сотрудниками МВД России показали высокий уровень профессионализма и ответственность.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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