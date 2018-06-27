Владимир Гранат: "Матчи испанцев с Ираном и Марокко можно рассматривать как образец"

Защитник сборной России Владимир Гранат после тренировки в Новогорсске сказал, что шансы пройти Испанию и выйти в 1/4 финала чемпионата мира равняются 50 процентам.

– Матчи испанцев с Ираном и Марокко можно рассматривать как образец игры против нашего соперника?

– В какой-то мере, конечно, можно. Соперники испанцев хорошо оборонялись и использовали свои шансы.

– Не было предпочтений сыграть с Португалией?

– Каждый думал по-разному, но мы будем играть с той сборной, которая нам попалась.

– Что думаете о Серхио Рамосе и Пике?

– Это топ футболисты.

– Смотрели вчера матч Аргентины с Нигерией? За кого болели?

– Это был довольно эмоциональный матч. Аргентина чудом вышла из группы. Мы большой группой ребят смотрели игру.

– Переживали за Аргентину?

– Пусть будет за Аргентину.

– Матч с Испанией пройдет на самом большом стадионе страны и при самой большой поддержке. Это добавляет нашей команде шансы?

– Думаю, да, потому что болельщики – это наш двенадцатый игрок. Нам нужно поддержка. Они должны нам помочь.

– Сколько процентов дадите на то, что Россия пройдет Испанию?

– Считаю, что шансы пятьдесят на пятьдесят. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Матч Испания – Россия состоится в Москве на стадионе "Лужники" 1 июля. Начало игры – 17.00 по московскому времени.

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