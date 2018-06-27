Владимир Гранат: "К матчам на вылет Испания подойдет более ответственно"

Защитник сборной России Владимир Гранат после тренировки в Новогорске отметил, что команда была расстроена поражением от Уругвая, потому что хотела порадовать болельщиков. Он подчеркнул, что к игре с Испанией в 1/8 финала ЧМ-2018 нужно подойти более собранными.

– Что нужно сделать, чтобы обыграть Испанию?

– Надо предельно внимательно и сконцентрировано провести весь матч.

– В чем слабые места соперника?

– Не нужно выделять слабые стороны, потому что групповой этап – это немного другие матчи, плюс другой накал. К матчам на вылет сборная Испании подойдет более ответственно.

– Как наша сборная переживает поражение от Уругвая?

– Конечно, все расстроены, все переживали, потому что хотели порадовать болельщиков еще раз. Но мы выполнили свою задачу – вышли из группы и теперь будем играть дальше.

– Дзюба рассказывал, что перед началом турнира вы ему говорили: жди и шанс придет. Что скажете ему перед матчем с Испанией, чтобы он тоже забил?

– Если это поможет, то могу повторить те же слова. Главное, чтобы он забил. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Все о чемпионате мира-2018 по футболу //

Все о сборной России по футболу на ЧМ-2018 //

Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ