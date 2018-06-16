Владимир Габулов: "Впечатлило исполнительское мастерство, показанное в матче Португалия – Испания"

Вратарь сборной России Владимир Габулов после тренировки национальной команды в Новогорске отметил, что футболисты стараются смотреть все матчи чемпионата мира-2018. По словам голкипера, его очень впечатлила игра Португалии и Испании, завершившаяся со счетом 3:3.

– Вы собираетесь посмотреть вживую матч Аргентины с Исландией, игра-то будет рядом?

– Нет, нам такое не озвучивали. По возможности смотрим практически все матчи по телевидению. Думаю, что посещение стадиона нет обязательно.

– Смотрите по собственному желанию или это командное мероприятие?

– По собственному. Это интересно.

– Может быть у вас есть конкурс прогнозов?

– Ничего специального нет. Просто смотрим. Все-таки ребят больше сосредоточены на своих матчах и на подготовке к ним.

– Матч Португалия – Испания стал украшением чемпионата мира. Как вам игра? Кто-то из ребят угадал счет?

– Мы не гадали на результат. Конечно, матч был очень зрелищный. Команды забили много мячей. Впечатлило исполнительское мастерство, показанное обеими командами. Подметили для себя какие-то полезные моменты. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Россия проходит подготовку к матчу группового турнира чемпионата мира-2018 против Египта.

Россия - Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)