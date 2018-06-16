Владимир Габулов: "В матче с Саудовской Аравией самым сложным было справиться с давлением"

Вратарь сборной России Владимир Габулов после тренировки национальной команды в Новогорске отметил, что вратарь сборной Египта Ахмед эль-Шенави заслуженно был признан лучшим игроком встречи чемпионата мира-2018 против Уругвая (0:1).

– Вратаря Египта признали лучшим футболистом матча с Уругваем. Как оцениваете его игру, может ли он стать проблемой для сборной России?

– Не заостряем на этом внимание. Думаю, что на чемпионате мира нет слабых вратарей среди всех сборных. Если его признали лучшим, значит, он это заслужил. Он действительно совершил несколько ярких сейвов в матче.

– Какие слабости можно найти у предстоящих соперников – Египта и Уругвая, чтобы воспользоваться ими?

– Сегодня будет теория, на котором нам конкретно укажет на слабые и сильные стороны соперника и обозначат то, как воспользоваться слабостями.

– Что все-таки бросилось в глаза?

– Что египтяне – это крепкая и организованная команда, которая старается навязывать борьбу на каждом участке поля.

– Что было самым сложным для голкипера в матче с Саудовской Аравией, в котором соперник не нанес ни одного удара в створ ворот?

– Справиться с давлением, потому что был матч открытия турнира. Вся страна ждала результата, и игру смотрел весь мир. Несмотря на соперника, нужно быть хладнокровным. Перед такими матчами адреналин зашкаливает. Нужно справиться с эмоциями, чтобы принести пользу. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Россия проходит подготовку к матчу группового турнира чемпионата мира-2018 против Египта.

Россия - Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)