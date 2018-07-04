Владимир Габулов: "У Дзюбы неплохо получается отражать пенальти"

Голкипер сборной России Владимир Габулов после тренировки в Новогорске отметил, что перед матчем 1/4 финала ЧМ-2018 с Хорватией шансы на победу у команд равны.

- Вы тренировались под дождем. В Сочи в ближайшие дни будет такая же погода. Можно ли сказать, что вы уже полноценно почувствовали, что будет в Сочи?

- Наверное, нет. Сочи - южный регион, и там намного теплее. И влажность будет немного выше. Посмотрим. Прилетим в Сочи, и у нас будет два дня, чтобы адаптироваться и привыкнуть к погоде.

- Есть ли фаворит в предстоящем матче?

- Сложно сказать. Можно говорить только о том, что Хорватия - сильный соперник, у которого в составе имеются высококлассные футболисты. Но перед матчем шансы всегда равны.

- Какой вклад ваш и Лунева в подготовку Акинфеева?

- Лучше спросить об этом у Стауче и Акинфеева.

- Как сейчас устроен быт команды? Насколько вы изолированы от внешней среды?

- Наш быт нисколько не поменялся. Каким был на групповом этапе, такой и сейчас Мы живем по расписанию, которое составляет тренерский штаб. Никто не нарушает режим или расписание. Есть время для посещения семей, а также для общения с прессой. Все стандартно.

- Все видели ролик, в котором Дзюба отражает пенальти ногой в стиле Акинфеева. Удивительны ли для вас вратарские умения Артема?

- У Дзюбы действительно неплохо получается отражать пенальти и совершать какие-то сейвы, но это скорее баловство, которое случается после тренировки для поднятия настроения. Но я не понимаю, о каком ролике вы говорите.

- Не смотрели это видео?

- Нет. Видимо, они вдвоем тренировались. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Филипп ПАПЕНКОВ)

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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