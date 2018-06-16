Владимир Габулов: "Мы все переживаем за Алана Дзагоева. Получить такую травму в первом матче неприятно"

Вратарь сборной России Владимир Габулов после открытой тренировки в Новогорске пожелал скорейшего выздоровления полузащитнику Алану Дзагоеву. Хавбек получил травму в матче открытия чемпионата мира-2018 против Саудовской Аравии (5:0). Вместо него на замену вышел Денис Черышев, оформивший дубль.

- Вы очень тесно знакомы с Аланом Дзагоевым. Расскажите, как он переживает историю с травмой?

- Команда его, конечно же, поддерживает и желает скорейшего выздоровления. Безусловно, Алан переживает. Мы все переживаем, потому что прекрасно понимаем, что получить такую травму в первом матче всегда неприятно. Тем более, когда ты находишься в хорошей форме. Будем надеяться, что Алану удастся очень быстро восстановиться и помочь сборной.

- Сегодня тренировка сборной началась с общения с главным тренером. О чем говорили?

- Тренер обозначил нам ту работу, которую сегодня будем выполнять на занятии. Ничего специального.

- То есть как линейка в пионерском лагере?

- Давно не был в пионерском лагере (смеется). (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Россия проходит подготовку к матчу группового турнира чемпионата мира-2018 против Египта.

Россия - Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)