Владимир Габулов: "Моя роль в сборной России - вратарь. Не больше и не меньше"

Бывший вратарь "Анжи" и "Динамо" Владимир Габулов в интервью "СЭ" охарактеризовал свою роль в сборной России. Габулов добавил, что в любой момент готов выйти на поле.



– Как бы вы охарактеризовали свою роль в сборной? Многие думают, что она соответствует роли самого Черчесова на ЧМ-2002. Правда, ему тогда было на пять лет больше.



– Эта роль – вратарь сборной России. Не больше и не меньше. Я – профессиональный футболист, у которого есть силы, амбиции и желание играть. И я готов в любой момент выйти на поле и помочь команде. Амбиции должны быть всегда, но у каждого игрока сборной они должны идти вкупе с задачами команды, а не вразрез с ними. Поэтому я готов приносить команде пользу и за пределами футбольного поля, если она понадобится. Так же мыслит каждый игрок нашей команды, и это правильно. Хочется, чтобы также мыслила и вся наша страна. Только вместе мы можем добиться успеха, чтобы потом радоваться хорошему результату на домашнем чемпионате мира. Это – самое главное.



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Полное интервью Владимира Габулова