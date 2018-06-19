Владимир Бут: "Дже ничья с Египтом ведет Россию в плей-офф"

Бывший полузщитник сборной России, обладатель кубка Лиги чемпионов в составе дортмундской "Боруссии" Владимир Бут считает, что многие зря недооценивают победу команды Станислава Черчесова над Саудовской Аравией (5:0) в матче открытия чемпионата мира-2018. Также экс-хавбек отметил, что его не впечатлили соперники россиян по группе A Египет и Уругвай, которые в первом туре сыграли вничью – 1:1.
– Мне понравилось, как российские футболисты действовали в первом матче на ЧМ-2018, – цитируют "Известия" Бута. – Было видно, что мы здорово разобрали Саудовскую Аравию и воспользовались их слабостями. В первую очередь, низким ростом защитников. Пять забитых голов в этой игре – очевидный плюс. Во-первых, этот результат раскрепостил ребят. Во-вторых, у нас есть некий задел.
– Что вы имеете в виду?
– Саудовская Аравия – не такая слабая команда, как думают многие. До старта ЧМ саудовцы достойно смотрелась в играх против сборных Германии (1:2) и Италии (1:2). Поэтому я практически уверен, что египтянам не удастся забить им пять или шесть голов. И это говорит о том, что даже ничья с Египтом ведет Россию в плей-офф ЧМ-2018 – по разнице мячей.
– Удалось посмотреть игру команд Уругвая и Египта? Впечатлили вас ближайшие соперники сборной России?
– Была равная игра. Не могу сказать, что эти сборные произвели на меня какое-то сильное впечатление. От Уругвая я ожидал немного большего. Хотя, вполне возможно, что команда еще не акклиматизировалась в России и будет прибавлять с каждым матчем. В составе сборной Египта отсутствовал Мохамед Салах, на которого Эктор Купер делает главную ставку.
– Нам тяжело будет его сдержать?
– Понимаете, когда вся команда так сильно зависит от одного игрока, это скорее минус. Салах будет играть в первом матче после травмы и не сможет действовать на максимуме своих возможностей. К тому же в сборной Египта нет игроков "Ливерпуля", способных отдавать ему классные передачи в свободные зоны. Думаю, мы справимся с ним.
Россия – Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 21.00 (время московское)
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Дополнительная информация
https://iz.ru/756788/timur-ganeev/vladimir-nichia-s-egiptom-vyvedet-rossiiu-v-plei
- Станислав Черчесов
- Сборная Египта
- Сборная Саудовской Аравии
- Сборная Уругвая (футбол)
- Мохамед Салах
- Владимир Бут
- Эктор Купер