08:10 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Владимир Бут: "Дже ничья с Египтом ведет Россию в плей-офф"


Бывший полузщитник сборной России, обладатель кубка Лиги чемпионов в составе дортмундской "Боруссии" Владимир Бут считает, что многие зря недооценивают победу команды Станислава Черчесова над Саудовской Аравией (5:0) в матче открытия чемпионата мира-2018. Также экс-хавбек отметил, что его не впечатлили соперники россиян по группе A Египет и Уругвай, которые в первом туре сыграли вничью – 1:1.

 
Понедельник. Санкт-Петербург. Лидера египтян Мохамеда САЛАХА (второй справа) толкают в травмированное плечо.Россия - Египет: чемпионат мира, 19 июня 2018, анонс матча, прогноз Игоря Рабинера

– Мне понравилось, как российские футболисты действовали в первом матче на ЧМ-2018, – цитируют "Известия" Бута. – Было видно, что мы здорово разобрали Саудовскую Аравию и воспользовались их слабостями. В первую очередь, низким ростом защитников. Пять забитых голов в этой игре – очевидный плюс. Во-первых, этот результат раскрепостил ребят. Во-вторых, у нас есть некий задел.

– Что вы имеете в виду?

– Саудовская Аравия – не такая слабая команда, как думают многие. До старта ЧМ саудовцы достойно смотрелась в играх против сборных Германии (1:2) и Италии (1:2). Поэтому я практически уверен, что египтянам не удастся забить им пять или шесть голов. И это говорит о том, что даже ничья с Египтом ведет Россию в плей-офф ЧМ-2018 – по разнице мячей.

– Удалось посмотреть игру команд Уругвая и Египта? Впечатлили вас ближайшие соперники сборной России?

– Была равная игра. Не могу сказать, что эти сборные произвели на меня какое-то сильное впечатление. От Уругвая я ожидал немного большего. Хотя, вполне возможно, что команда еще не акклиматизировалась в России и будет прибавлять с каждым матчем. В составе сборной Египта отсутствовал Мохамед Салах, на которого Эктор Купер делает главную ставку.

– Нам тяжело будет его сдержать?

– Понимаете, когда вся команда так сильно зависит от одного игрока, это скорее минус. Салах будет играть в первом матче после травмы и не сможет действовать на максимуме своих возможностей. К тому же в сборной Египта нет игроков "Ливерпуля", способных отдавать ему классные передачи в свободные зоны. Думаю, мы справимся с ним.

Россия – Египет

Россия – Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 21.00 (время московское)

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https://iz.ru/756788/timur-ganeev/vladimir-nichia-s-egiptom-vyvedet-rossiiu-v-plei

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