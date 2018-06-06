Владимир Бессонов: "Победителем чемпионата мира станет сборная Германии"

Бывший полузащитник сборной СССР, участник трех чемпионатов мира Владимир Бессонов считает фаворитом ЧМ-2018 сборную Германии.

- Я поклонник бундестима, действующего чемпиона. Немецкие футболисты, если не ошибаюсь, становились чемпионами четырежды, - цитирует эксперта "Обозреватель". - Победителем нынешнего чемпионата станет сборная Германии, которая в финале вновь, как и четыре года назад, обыграет сборную Аргентины.

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