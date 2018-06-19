Витсель поздравил сборную Россию с победой над Египтом

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель поздравил национальную команду России с победой над Египтом (3:1). Это вторая победа россиян на групповом этапе чемпионата мира, ранее со счетом 5:0 была повержена Саудовская Аравия.

- Поздравления сборной России, - написал в своем Твиттере Витсель, сопроводив слова смайликами с аплодисментами.

Отметим, что этой победой наша команда практически гарантировала себе участие в плей-офф турнира.