Витсель поздравил сборную Россию с победой над Египтом

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель поздравил национальную команду России с победой над Египтом (3:1). Это вторая победа россиян на групповом этапе чемпионата мира, ранее со счетом 5:0 была повержена Саудовская Аравия.
- Поздравления сборной России, - написал в своем Твиттере Витсель, сопроводив слова смайликами с аплодисментами.
Отметим, что этой победой наша команда практически гарантировала себе участие в плей-офф турнира.
Поздравления @TeamRussia 👏🏽👏🏽👏🏽 #Worldcup– Axel Witsel (@axelwitsel28) 19 июня 2018 г.