23:04 19 июня | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Витсель поздравил сборную Россию с победой над Египтом


Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель поздравил национальную команду России с победой над Египтом (3:1). Это вторая победа россиян на групповом этапе чемпионата мира, ранее со счетом 5:0 была повержена Саудовская Аравия. 

- Поздравления сборной России, - написал в своем Твиттере Витсель, сопроводив слова смайликами с аплодисментами. 

Отметим, что этой победой наша команда практически гарантировала себе участие в плей-офф турнира. 

 

К комментариям
1
Материалы других СМИ