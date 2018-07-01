Витсель поздравил сборную России с выходом в 1/4 финала чемпионата мира

Полузащитник сборной Бельгии и бывший игрок "Зенита" Аксель Витсель поздравил национальную команду России с победой над Испанией (1:1, по пен. 4:3) в матче 1/8 финала чемпионата мира.
- Мои поздравления сборной России, - написал в своем Твиттере Витсель.
Напомним, бельгийцы также играют в 1/8 чемпионата мира, им предстоит встреча с командой Японии (2 июля, Ростов-на-Дону).
Congratulations @TeamRussia pic.twitter.com/XiPSJ8PLkK– Axel Witsel (@axelwitsel28) 1 июля 2018 г.
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