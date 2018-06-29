Витсель пошутил над Батшуайи и его ударом в штангу

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель пошутил над партнером по команде Миши Батшуайи. Форвард в матче чемпионата мира-2018 против Англии ударил мячом в штангу во время празднования гола, после чего тот снаряд отскочил игроку в голову.

"Парни, между ними все хорошо", - написал Витсель в Твиттере.

"Никаких проблем", - ответил Батшуайи.

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