Витсель пошутил над Батшуайи и его ударом в штангу

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель пошутил над партнером по команде Миши Батшуайи. Форвард в матче чемпионата мира-2018 против Англии ударил мячом в штангу во время празднования гола, после чего тот снаряд отскочил игроку в голову.
"Парни, между ними все хорошо", - написал Витсель в Твиттере.
"Никаких проблем", - ответил Батшуайи.
No hard feelings 💕 https://t.co/mWm5ELqAbk– Michy Batshuayi (@mbatshuayi) 28 июня 2018 г.
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