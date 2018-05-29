Витсель перед началом ЧМ-2018 сменил имидж

Бывший полузащитник "Зенита", игрок "Тяньцзинь Цюаньцзянь" и сборной Бельгии Аксель Витсель в Инстаграме опубликовал фотографию с новой прической. В преддверии чемпионата мира-2018 пышное афро на голове хавбека сменили маленькие косички.

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Сборная Бельгии сыграет в группе G, где встретится с Панамой (18 июня, Сочи), Тунисом (23 июня, Москва, "Спартак") и Англией (28 июня, Калининград).

Публикация от Axel Witsel (@axelwitsel28) 28 Май 2018 в 7:02 PDT

Все о ЧМ-2018: календарь турнира, города и матчи //

Как попасть на чемпионат мира-2018: где купить билеты