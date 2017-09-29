Витсель, Феллаини и Лукаку вошли в состав Бельгии на матчи против Боснии и Герцеговины и Кипра

Стал известен состав сборной Бельгии на предстоящие матчи отборочного турнира ЧМ-2018 против команд Боснии и Герцеговины и Кипра.

​Состав Бельгии:

вратари – Тибо Куртуа ("Челси", Англия), Симон Миньоле ("Ливерпуль", Англия), Матц Зельс ("Андерлехт"), Кун Кастельс ("Вольфсбург," Германия);

защитники - Тоби Альдервейрельд, Ян Вертонген (оба – "Тоттенхэм", Англия), Лоран Симан ("Монреаль Импакт", Канада), Леандер Дендонкер ("Андерлехт", Бельгия), Венсан Компани ("Манчестер Сити", Англия), Тома Менье ("ПСЖ", Франция), Томас Вермален ("Барселона", Испания), Джордан Лукаку ("Лацио", Италия);

полузащитники - Насер Шадли ("Вест Бромвич", Англия), Кевин де Брейне ("Манчестер Сити", Англия), Стивен Дефур ("Бернли", Англия), Маруан Феллаини ("Манчестер Юнайтед", Англия), Юри Тилеманс ("Монако", Франция), Аксель Витсель ("Тяньцзинь Цюаньцзянь", Китай);

нападающие - Миши Батшуайи ("Челси", Англия), Янник Феррейра Карраско ("Атлетико", Испания), Эден Азар ("Челси", Англия), Торган Азар ("Боруссия" М, Германия), Ромелу Лукаку ("Манчестер Юнайтед", Англия), Кевин Миральяс ("Эвертон", Англия), Дрис Мертенс ("Наполи", Италия), Дивок Ориги ("Ливерпуль", Англия).