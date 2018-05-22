Витория Лопырева – об ожиданиях от игры России: "Футбол непредсказуем, и за это мы его так любим"

Телеведущая и посол чемпионата мира-2018 Виктория Лопырева отметила, что сборной России на грядущем мировом первенстве может помочь фактор своего поля.

- Я понимаю, даже если сборная России выйдет из группы, это уже сделает россиян счастливыми, - цитирует Goal.com Лопыреву. - Но игроки стараются показывать самое лучшее, и я верю, что командная игра и осознание того, что ты представляешь свою страну на домашнем чемпионате мира, могут придать сил. Очевидно, очень сложно соревноваться с командами, как Германия, Бразилия или Аргентина, потому что наша национальная сборная не имеет ни одного игрока, который играл бы за границей. Если брать, например, Египет, то у них есть Салах. У нас нет таких звезд, но вы знаете футбол. Вспомните Евро-2016 и выступление Исландии, кто ожидал, что они достигнут таких результатов? Футбол непредсказуем, и за это мы его так любим.

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