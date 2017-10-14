Виталий Мутко: "Жеребьевку ЧМ-2018 покажут более чем в 150 странах мира!"

Глава РФС Виталий Мутко в интервью "СЭ" заявил, что на жеребьевке чемпионата мира-2018 его роль будет носить чисто организационный характер. Также руководитель отметил, что мероприятие будет транслироваться в более чем в 150 странах мира.

– Церемония жеребьевки пройдет 1 декабря в Кремле. Сейчас уже в разгаре подготовка к церемонии. Ждать ли каких-то сюрпризов? Может, вы произнесете речь на английском?

– (Смеется.) Думаю, моя роль станет чисто организационной, - сказал Мутко. - Накануне состоится большой прием. А на самом мероприятии все будет серьезно и красиво, уровень очень высокий. Жеребьевку покажут более чем в 150 странах мира! Надеюсь, все пройдет отлично – так же как это было на жеребьевке предварительной стадии в Санкт-Петербурге. Сама процедура строго формализована, в ней ничего не изменишь. Мы сейчас работаем вместе с ФИФА, приглашаем людей, которые проведут мероприятие. (Максим МАКСИМОВ)

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