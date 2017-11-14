Виталий Мутко: "Я предлагал Ибрагимовичу на чистом английском играть за Россию"

Вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко рассказал о том, что он предлагал нападающему "Манчестер Юнайтед" Златану Ибрагимовичу российский паспорт. По его словам, это было в раздевалке английского клуба после матча Лиги Европы-2016/17 против "Ростова" (1:1).

– Златана будем уговаривать в сборную Швеции вернуться?

– А я ему наш паспорт предлагал. В Ростове когда был, захожу к "МЮ" в раздевалку, а там Ибрагимович сидит. Говорю ему: "Добро пожаловать на чемпионат мира!". На чистом английском, конечно (общий смех). Он отвечает: "Извините, я уже объявил, что не буду выступать за сборную Швеции". А я ему: "Я не за Швецию предлагаю!". Ибрагимович сказал, что это интересная мысль. Посмотрим на шведов. Это спорт. У итальянцев не то поколение. Были Дель Пьеро и другие звезды, а сейчас не вырастают такие игроки. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Напомним, по итогам двух стыковых матчей Швеция победила Италию (1:0) и пробилась в финальную часть ЧМ-2018, которая пройдет с 14 июня по 15 июля в России. Италия впервые с 1958 года не примет участия в турнире.