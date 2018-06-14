Виталий Мутко: "Я говорил, что у нас неплохая команда"

Председатель координационного совета при правительстве РФ по подготовке и проведению чемпионата мира-2018 Виталий Мутко прокомментировал победу России над Саудовской Аравией в матче открытия турнира (5:0).

- Видно, что ребята первые минут 20 волновались, а потом... - цитирует ТАСС Мутко. - Рад и горд за ребят, поздравляю, но это пока только первый матч, весь турнир еще впереди, надо двигаться дальше. Я говорил, что у нас неплохая команда, хотя и понятно, что не с грандами играли. И все-таки матч открытия чемпионата мира уравнивал их шансы.

К сожалению, травму получил Алан Дзагоев. Понятно, что это спорт, без этого не бывает. Очень жаль.