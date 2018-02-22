Виталий Мутко: "Вопрос стадиона в Самаре будет тревожить до последнего момента"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко выразил обеспокоенность готовностью Самары к чемпионату мира-2018. По его словам, наибольшее беспокойство вызывает состояние стадиона "Самара Арена". Стадион должен быть сдан 1 апреля, а первая тестовая игра, намеченная изначально на 7 апреля, перенесена на 28-е.

- Есть напряжение определенное. Прежде всего – по стадиону. Но нужно прямо сказать, что есть четкий график по вводу объекта в эксплуатацию, - цитирует 63.ru Мутко. - Создана рабочая группа. Мы буквально по деталям каждый день мониторим обстановку. Мы должны 1 апреля предъявить стадион к сдаче.

Этот вопрос будет нас тревожить до самого последнего момента, пока мы не увидим газон красивым и готовым к играм. Это 28 апреля произойдет, когда мы сыграем первый тестовый матч. Последний створ финишный – самый опасный. За те 100 дней, что остались до ЧМ, нужно сделать много работы. Остались вопросы операционной деятельности. Это и подготовка волонтеров, контролеров, программы гостеприимства в городе. И, конечно, нужно общаться с горожанами. Здесь остается прекрасное наследие.

В Самаре пройдут четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Коста-Рика - Сербия (17 июня), Дания- Австралия (21 июня), Уругвай - Россия (25 июня) и Сенегал - Колумбия (28 июня), а также встреча 1/8 финала (2 июля) и четвертьфинал (7 июля).