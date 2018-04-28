Виталий Мутко: "Власти Самарской области обеспечат комфортное пребывание сборной Швейцарии на ЧМ"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко отметил, что сборная Швейцарии будет обеспечена всеми необходимыми условиями на базе в Тольятти во время чемпионата мира-2018.

-Тольятти - это Волга, красота природы, горы, комфорт, думаю, именно это швейцарцев прельстило. Однако там остается очень много работы, но абсолютно уверен, что мы с ней справимся, - приводит ТАСС слова Мутко. - Более того, мы сегодня договорились с врио губернатора Самарской области Дмитрием Азаровым, что сделаем все необходимое для тренировочной базы сборной Швейцарии, а потом это приведем в еще больший порядок: заменим табло, беговые дорожки, то есть сделаем этот стадион более комфортным.



В целом я считаю, что Тольятти - это то место, где сборной Швейцарии будет уютно, комфортно. Мы сегодня протестировали трассу от аэропорта до города, и вообще очень удобно будет между базой проживания и тренировочной площадкой. Думаю, в Тольятти швейцарцы также почувствуют колорит России, и ничего не надо приукрашивать, это наша страна, и это будет полная возможность увидеть, как живет российский город. Это сердце России, это my heart.



Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Сборная Швейцарии сыграет в группе Е с Бразилией (17 июня, Ростов), Сербией (22 июня, Калининград) и Коста-Рикой (27 июня, Нижний Новгород).