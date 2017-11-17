Виталий Мутко: "Везде стараюсь говорить по-английски"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко подчеркнул, что продолжает изучать английский язык. В 2010 году глава РФС прославился своей речью на английском при презентации заявки России на проведение чемпионата мира-2018.
- Сейчас везде стараюсь говорить по-английски. Я считаю, что все основные вещи все равно нужно говорить на родном языке. А для общения мне пока хватает знаний. Но в ближайшие шесть месяцев подналяжем еще, - цитирует "Р-Спорт" Мутко.
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ
А ""везде"" --- это ГДЕ??? Ты же тявкаешь свои вью из--под лавки, боясь выехать за территорию 1/6 части суши...
19:04
баламошка
Виталий Леонтьевич распекает нерадивого работника: "Что за фак?! Ах ты пис оф щет проклятущщий!"
18:25
Andre_Saratov
Я английский бы выучил только за то, что им разговаривал Виталий Мутко!
18:20